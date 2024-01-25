屏東縣長周春米指出，屏東透過積極招商及協助產業投資，去年10月營利事業銷售額累計已達4383億元，成長率排名全國第6名，顯示屏東縣經濟前景看好，投資屏東正著時。圖為屏東產業用地區位圖。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

聚和國際股份有限公司董事會24日通過進駐屏東科學園區，分期興建精密化學品廠房，包括廠房建置及購置機器設備，預計投資35.5億元，屏東縣長周春米表示竭誠歡迎，縣府團隊將全力配合及協助相關行政工作。

周春米指出，屏東水電充足，近年來縣府團隊與中央各部會積極開發產業用地，在台灣產業發展需地殷切之際，屏東縣有合宜的土地可提供業界發展需求，縣府與中央合作積極招商，吸引優秀人才留在屏東。

周春米進一步表示，國科會的屏東科學園區報編面積73.83公頃，將引進智慧農醫、綠色材料、太空科技及其他新興科技等具前瞻技術及研發活動相關產業，緊鄰的高雄科學園區、橋頭科學園區已經是全球重要的半導體及光電產業聚落，未來屏東將串連南台灣高科技廊帶，打造「屏東星特區」。

她強調，屏東透過積極招商及協助產業投資，去年10月營利事業銷售額累計已達4383億元，成長率排名全國第6名，顯示屏東縣經濟前景看好，投資屏東正著時，歡迎先進大廠和企業投資屏東，更歡迎優秀的人才深根屏東，共同見證屏東的蛻變。

縣府表示，聚和以生醫材料、造紙化學、N次貼等產品為主，近年透過設備聯網，建資料平台，打下資料應用基礎、導入AI試驗，優化生產線，改善上下游產業鏈效率，數位轉型、穩定製程。