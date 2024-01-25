少子化被視為我國的國安危機，台北市出生人數更連續8年負成長，不過2023年卻迎來佳績，從2022年出生1萬4528人成長至1萬6027人，正成長達10.3％，全市總人口也回升至251萬1886人；對於今年龍年是否延續人口正成長，台北市民政局長陳永德採正向態度，其中內湖、南港兩區的人口成長表現亮眼，未來有機會再增1個議員席次。

台北市在2022年2月底人口總數跌到250萬4957人，扣除原住民人口數僅剩248萬餘人，因此61席區域議員減至59席，除士林、北投區議員席次減少1席外，人口下滑第二的松山、信義區也要減少1席議員。

不過截至2023年12月，台北市總人口數回升251萬1886人，較2022年的248萬681人增加3萬1205人，成長1.26％，同時2023年的出生人數也止跌回升，從2022年的1萬4528人成長至2023年的1萬6027人，增加增加1499人、漲幅10.3％。

北市民政局長陳永德指出，北市人口曾跌破250萬，如今已從249萬回升到251萬，雖然2026年台北市議員在士北、松信不一定可各恢復1席議員，但由於內湖區目前是台北市第二大行政區，同時也是出生率最高的行政區，未來人口若持續成長，內湖南港選區有望再增加1席議員。

民政局補充，人口遷徙部分，受疫情影響導致戶籍遷出國外者3年共計6萬5216人，目前已陸續回國恢復戶籍，2023年國際淨遷入5萬6552人，而國內縣市間遷徙部分，人口往外縣市流失情形也有減緩，2022年淨遷往外縣市2萬7039人，2023年減少為2萬1017人，大幅改善22.3％。

至於新生兒部分，社會局長姚淑文表示，台北市出生人數從2014年的2萬9024人到2022年1萬4528人，已連續8年負成長，共衰退50％，直到2023年才轉為正成長，回升約10.3％，顯見樂生助養相關措施有初步成效。