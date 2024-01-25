明華園「無敵小生」孫翠鳳24日出席開春全台最盛大的活動「2024台灣燈會在臺南」，本次「安平燈區」將邀請明華園戲劇總團擔綱開幕大秀，動員321位演職人員、重新演繹十年的經典壓箱大作《媽祖》。昨記者會上30多位團員率先帶來《媽祖》精華版，華麗的戲服及精彩武打陣仗博得滿堂彩，孫翠鳳謝幕時更是掀起活動最高潮。

難得請到明華園四大台柱孫翠鳳、鄭雅升、陳勝在及陳昭婷一字排開站台，顯見對於台灣燈會開幕戲的重視，明華園執行長陳昭賢表示，府城是先民渡海來台首站，媽祖神威護佑鄉民在台平安發展，而明華園劇團1929年也是在台南創團，迄今邁入95年，能回到安平的「林默娘公園」演出大型藝術劇作《媽祖》，格外具有時代意義。

明華園總團長陳勝福表示，戶外廣場藝術大作《媽祖》必須滿足很多條件才能完美演出，一來要有足夠大場地，光是演員、文武場樂師、工作人員就高達300多人，光一套守護神的戲服要價20多萬，適逢台灣燈會在台南舉辦，明華園重新開箱睽違十年的經典劇作，戲迷粉絲當天可看見巨型鯰魚悠游於半空，觀眾席兩座升降舞台輪番上演空中飛人，整齣戲結合趣味、驚喜，藝術，加上動聽的樂音，打造環場感，視聽效果非常震撼。

安平燈區位於安平區的林默娘公園、安平遊憩碼頭及安平運河沿岸，提前於2月3日率先開展，共展出30件以上作品，主題為「臺南400」與「河光往事」。開幕當天除明華園總團演出外，假日時段也有安排展演結合無人機、煙火及燈光秀之震撼的夜空奇觀展演。