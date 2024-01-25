《賀瓏夜夜秀》近日爆出失言爭議，大陸媒體人王志安遭疑諷刺身障者、也是民進黨不分區立委候選人，引發綠營與外界痛批。而民進黨新任政策會執行長王義川更點名節目主持人賀瓏「一天不道歉就天天上節目噴你」。沒想到，民進黨立委鄭運鵬登台《賀瓏夜夜秀》，讓許多網友炸鍋。對此，王義川25日接受媒體聯訪時指出，「賀瓏你趕快道歉，你一定要道歉，賀瓏沒有理由不道歉」，引發討論。

王義川25日接受媒體聯訪時指出，「主持人沒辦法控制來賓講的話，這是事實，後來剪成帶子播出來，製作團隊跟主持人也都沒有驚覺這是一個歧視的言論，必須要把它剪掉，這就是必須要出來負責」，王義川也提到，「這事情出來之後，鄭運鵬有上這節目，我也有去他那邊留言，希望他講他的態度，他也第一時間回說譴責這樣的內容，跟黨的譴責是一致的」。

王義川話鋒一轉也提到，「賀瓏我還是會問你，你趕快道歉，你一定要道歉，賀瓏沒有理由不道歉」，至於鄭運鵬影片是否該下架？王義川認為，「這還好吧，因為是選前錄的，裡面講的內容也很好，他說現場有很多柯粉，要突破異溫層，也是我們黨現在非常需要不同的支持群眾，鄭運鵬願意參加這樣的活動，其實很好」。