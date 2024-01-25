基隆市福一街一處民宅屋主傍晚發現放在客廳的一台除濕機突傳爆炸聲響，接著冒出火煙，消防人員獲報後趕至現場，初步調查除濕機疑自燃後整個燒毀，現場燻黑一片。（基隆市消防局提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市福一街一處民宅屋主傍晚發現放在客廳的一台除濕機突傳爆炸聲響，接著冒出火煙，消防人員獲報後趕至現場，初步調查除濕機疑自燃後整個燒毀，圖為消防人員於火場鑑識。（基隆市消防局提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市福一街一處民宅屋主傍晚發現放在客廳的一台除濕機突傳爆炸聲響，接著冒出火煙，消防人員獲報後趕至現場，初步調查除濕機疑自燃後整個燒毀。圖為公告應回收之除濕機，民眾可比對型號。（基隆市消防局提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市福一街一處民宅屋主傍晚發現放在客廳的一台除濕機突傳爆炸聲響，接著冒出火煙，消防人員獲報後趕至現場，初步調查除濕機疑自燃，整個燒毀，延燒到客廳窗戶將室內都燻黑，屋主驚魂未定，幸好無人受傷。

基隆市消防防局表示，今日下午5時許獲報，位於福一街110巷一處位3樓民宅，屋主稱屋內有疑似爆炸聲響，百福分隊立即出動2車3人前往查看，消防人員到現場時，發現並無人受傷，且已無火煙。

消防人員初步研判為客廳地面一台除濕機自燃，延燒到客廳窗戶且將室內燻黑，機體已燒得焦黑難辨型號，起火原因已採證調查。

消防局指出，目前公告回收除濕機的廠牌有12家，大同、三洋、東元、聲寶、西屋、吉普生、富及第、歌林、惠而浦、威技、B＆Q、fujimaru等各式型號共計有54款，其製造期間多落在2003到2005年間，回收公告有附廠商的聯絡方式，請市民檢查除濕機，如果有吻合的廠牌機型，請立即停止使用，並且撥打廠商的專線回收汰換。

消防人員說明，哪些是應回收的機型， 一般在除濕機的背部都有張貼其標示。正確使用除濕機應先檢視產品使用說明書，依使用說明書規定方法使用，並應特別注意產品使用說明書所列之警告及注意事項。

消防局呼籲，除濕機不可使用於密閉之衣櫥或更衣間，使用時不可將衣物覆蓋在除濕機上除濕。除濕機使用時，應與牆壁、家俱及窗簾保持適當之距離，以避免通風不良造成機體散熱不易，詳細資訊請至商品安全資訊網查詢