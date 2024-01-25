澳網第2張女單決賽門票今晚出爐！中國大陸金花鄭欽文以兩個6比4擊退同為首次躋身大滿貫4強的烏克蘭黑馬雅絲崔絲卡（Dayana Yastremska），將與白俄羅斯名將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）爭后，希望重演其偶像李娜10年前在墨爾本公園舉起澳網冠軍的輝煌榮耀。

鄭欽文獲勝後在場邊受訪，表示很難用言語表達此刻的感受，也肯定對手的精彩表現，並感謝團隊的支持讓她走到這裡，她還用中文感謝在賴佛球場加油的大陸球迷，「給我帶來非常難忘的回憶，祝你們新年快樂！」也在攝影機鏡頭上寫下中文的「新年快樂」。

鄭欽文首盤先遭破發，但她立刻於次局回破，並於關鍵第7局再次破發成功，進而拿下首盤。次盤兩人互保也互破，僵持到3平又是鄭欽文在第7局關鍵破發，最後以一記直接發球得分收下賽末點，也拿到生涯首張大滿貫決賽門票。

雅絲崔絲卡本屆澳網從資格賽出線，希望成為網球史上第2位從資格賽打入四大賽決賽的球員，前一人是2021年美網的拉杜卡努（Emma Raducanu），可惜最終未能如願，結束她在墨爾本公園的黑馬之旅。