昨天，一架俄羅斯IL-76噴射軍用運輸機，在哈爾科夫以北的別爾哥羅德州(Belgorod)墜毀，俄羅斯聲稱此飛機搭載的是烏克蘭戰俘，而且飛機是被烏克蘭的防空飛彈擊落。目前真相未明，而烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)痛批俄方在玩弄烏克蘭戰俘的生命，與他們親屬的情感，他說他無法確定俄方說法是真是假，最好的方法是國際公正團體介入調查。
俄羅斯媒體報導稱，這架IL-76機總共有75人，其中6名俄羅斯人員、3名軍事護衛人員，還有65 名烏克蘭戰俘。而烏克蘭則認為，這架運輸機攜帶的是軍用品，主要是S-300防空飛彈。
目前雙方處在各說各話的狀態，雖然莫斯科提供了一些墜機現場的畫面，但是也有許多疑點。烏克蘭目前警告媒體與網路，「不要分享未經核實的信消息。」
烏克蘭總統澤倫斯基在網路上發表看法，他說：「今天，我聽取了國防部長烏梅羅夫、總司令扎盧日內、軍事情報局局長布達諾夫、安全局局長馬留克，有關墜毀飛機和戰俘交換的報告。」
「很顯然，俄羅斯人正在拿烏克蘭戰俘的生命開玩笑，他們不尊重親屬的感情以及我們社會的情緒。現在需要的是真相，因為飛機是在我們無法控制的俄羅斯領土上墜毀的。」
「我收到了軍隊總司令和我們空軍當天動向的報告。軍事情報部門正在查證所有戰俘的下落，我呼籲公正的國際勢力出面調查真相。」
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