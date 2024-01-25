昨天，一架俄羅斯IL-76噴射軍用運輸機，在哈爾科夫以北的別爾哥羅德州(Belgorod)墜毀，俄羅斯聲稱此飛機搭載的是烏克蘭戰俘，而且飛機是被烏克蘭的防空飛彈擊落。目前真相未明，而烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)痛批俄方在玩弄烏克蘭戰俘的生命，與他們親屬的情感，他說他無法確定俄方說法是真是假，最好的方法是國際公正團體介入調查。

俄羅斯媒體報導稱，這架IL-76機總共有75人，其中6名俄羅斯人員、3名軍事護衛人員，還有65 名烏克蘭戰俘。而烏克蘭則認為，這架運輸機攜帶的是軍用品，主要是S-300防空飛彈。

目前雙方處在各說各話的狀態，雖然莫斯科提供了一些墜機現場的畫面，但是也有許多疑點。烏克蘭目前警告媒體與網路，「不要分享未經核實的信消息。」

Today, Defense Minister Umerov, Commander-in-Chief Zaluzhnyi, Military Intelligence Head Budanov, and Security Service Head Maliuk delivered their reports regarding the aircraft and prisoner exchange.



It is clear that the Russians are playing with the lives of Ukrainian… pic.twitter.com/WZGIoK165r — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 24, 2024

烏克蘭總統澤倫斯基在網路上發表看法，他說：「今天，我聽取了國防部長烏梅羅夫、總司令扎盧日內、軍事情報局局長布達諾夫、安全局局長馬留克，有關墜毀飛機和戰俘交換的報告。」

「很顯然，俄羅斯人正在拿烏克蘭戰俘的生命開玩笑，他們不尊重親屬的感情以及我們社會的情緒。現在需要的是真相，因為飛機是在我們無法控制的俄羅斯領土上墜毀的。」

「我收到了軍隊總司令和我們空軍當天動向的報告。軍事情報部門正在查證所有戰俘的下落，我呼籲公正的國際勢力出面調查真相。」