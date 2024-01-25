何超蓮是已故賭王何鴻燊和三房陳婉珍的寶貝女兒，以高學歷和出眾外貌讓她曾被譽為「全球最美千金」，去（2023）年與大陸男星竇驍結婚，32歲的她升格人妻後也更有女人味。最近何超蓮釋出先前的工作美照，中門大開深V到肚臍，渾圓胸型若隱若現，辣暈全網。

何超蓮與竇驍從交往到結婚後都話題不斷，但她個人從未正面回應，反倒是更專注於自身工作，近日她也曬出不久前的工作美照和粉絲打招呼，照片中何超蓮一襲大深V黑禮服，火辣尺度根本中門大開快見到肚臍，相當火辣；何超蓮有料身材全被看光，姿勢性感又時尚。

廣大粉絲發現何超蓮升格人妻後尺度越來越大，但她依舊性感卻不給人裸露的氛圍，紛紛留言盛讚，「好美啊，羨慕竇驍」、「我的天啊，這張照片真的是風情萬種」、「工作都是穿這樣的話，缺助理嗎？我想應徵」、「性感優雅的女人」。

何超蓮以賭王千金身分和出眾美貌打開知名度，其實她還擁有英國倫敦大學學歷，私下更積極做慈善，完全是人美心善的最佳代表；而何超蓮過去與男歌手吳克群交往多年，才讓台灣民眾對她有印象，但兩人戀情無疾而終，何超蓮之後也遇到真愛竇驍，修成正果。