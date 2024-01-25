國軍義務役復徵後首梯94年次一年制新兵，首批陸軍2226梯役男25日入伍。中天新聞針對「94年次首梯義務役25日入伍了，年輕人準備好了嗎？」進行街訪，結果，有年輕人表示「還蠻多人在抱怨說，1年的義務役，覺得好像浪費時間之類的」。

中天《盧秀芳辣晚報》25日派出記者針對「94年次首梯義務役25日入伍了，年輕人準備好了嗎？」進行街訪，一位年輕人認為，「1年太長了，1年會影響到很多事情」。一位年輕人則表示，「還蠻多人在抱怨說，1年的義務役，覺得好像浪費時間之類的」。

一位年輕人則表示，「當兵從來沒有準備好，就是時間到了，就進去了」。同行友人說，「今天第一梯，自求多福啦，1年真的很可怕，沒有經歷過以前2年那種的」。

還有一位正妹無奈說，「我們班好像有點炸鍋，就說什麼要移民之類的，大家都不想打仗呀，什麼年代，誰想打仗」。也有年輕人抱怨說，「大家都覺得當兵沒什麼用」、「不願意，因為我是草莓族」。