新北消防局第二大隊驚傳有消防員利用職務之便，在轄內有意外事件的遺體要處理時，通風報信給有交情的葬儀業者搶生意，事後收取不正利益。廉政署今日（25日）會同政風處前往第二大隊搜索，並於今天晚間陸續將8名消防員（大隊1人、分隊7人）與1名殯葬業者帶往新北地檢署調查，詳細案情正在調查中。

針對本局第二救災救護大隊疑似洩密予殯葬業者案，新北市消防局聲明如下：

一、本案係本府去（112）年主動啟動調查並報請臺灣新北地方檢察署指揮偵辦，後續擴大清查殯葬業者延伸至消防單位之調查。

二、本局第二大隊涉嫌8人已於本(25)日召開考績暨甄審委員會，將涉案人員調離現職單位，渠等行政責任則俟偵辦結果再行嚴懲議處，並全力配合檢廉偵辦。

三、針對本案本局李清安局長立即於本日14時30分召開防範策進作為研商會議，對於救護資訊系統強化資安保密措施，以防止案件資訊外洩，並要求同仁恪守法紀與遵守相關資安規定。

四、對於少數消防人員未能廉潔自持，做出違法而有損機關形象之行為，本局自始自終均秉持絕不姑息、依法嚴正查辦的堅定立場，以捍衛辛勤正直、戮力從公的全體消防人員的尊嚴與榮譽。