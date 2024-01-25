中國大陸國防部本週四（25）舉行例行記者會，大陸國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙被問及北約冷戰後最大規模軍演「堅定捍衛者2024」（Steadfast Defender 2024）的看法時，吳謙表示，北約自成立以來就四處發動和參與戰爭，如同一部行走的「戰爭機器」走到哪，就把動亂帶到哪。

綜合中國大陸國防部及《中新社》25日報導，北約本週開始進行名為「堅定捍衛者2024」軍演，預計將持續4個多月，投入約9萬名軍人參加，是冷戰之後規模最大的軍事演習。

吳謙表示：「我們對北約近期舉行相關演習表示高度關注，同時我們也注意到北約秘書長最近一些涉華不當表態。作為一個（大西洋）區域性軍事組織，北約自成立以來就四處發動和參與戰爭，近年來更是不斷逼近亞太，借不存在的「中國威脅」，大搞陣營對抗，威脅地區安全。

應該說，北約就是一部行走的『戰爭機器」，走到哪裡，就把動亂帶到哪裡我們敦促北約停止編造謊言，停止禍亂亞太的危險行徑，客觀理性看待中國大陸及解放軍發展，為世界和平多做點有益的事。」