台南市新營區中正路25日下午民宅惡火奪走2條人命，消防局初判起火點在1樓客廳，起火原因仍待調查；據悉，火警發生當下，32歲林女帶著2名幼子躲在2樓浴室內，3人被救出時，雖然身上無明顯燒燙傷，但臉都被熏黑且沒有生命跡象，母親和3歲幼子送醫不治，4歲幼女仍在醫院與死神拔河。

母子3人被尋獲的位置，位於2樓臥室的浴室，由於浴室沒有窗戶，只有一扇門，消防人員當時得破門將人一一救出，經醫院急救後，母親和幼子宣告死亡，幼女仍在搶救。

南市消防局呼籲，住宅發生火災時，千萬不可堅持要滅火或為了收拾財物而延誤逃生避難時間，應以保命求生為首要目標，但也千萬別躲在浴室。

消防局說，火場第一殺手為濃煙，而浴室的門和天花板大多是塑膠材質，塑膠門不耐高溫，只要濃煙的溫度約200度至400度，就可以使塑膠門熔化變形，且浴室門下方也有通風百葉，因此躲在浴室裡面無法有效阻絕濃煙，最後會因為遭到濃煙侵襲而造成人命傷亡。

此外，浴室內排水孔下方設有「存水彎」利用彎曲造型將積水留在排水管內，發揮隔氣作用，避免排水管內的臭味流入室內，所以也不會有新鮮空氣流入浴室內。而且浴室內常沒有對外窗戶，無法對外呼叫，救難人員不易發現。

消防局指出，火場逃生最佳策略就是離開建築物，而離開建築物最好的方法就是往一樓往外逃生。若往下逃生發現樓梯煙霧蔓延上來等情形，應立即關避房門以防止火勢及煙霧侵入，再用衣物或毛巾將門縫塞住，並改往離火、煙、熱最遠的陽台等待消防隊救援。

另建議民眾安裝住宅用火災警報器，又稱獨立式火警探測器，內裝電池，不需配線，可獨立安裝於天花板上或牆壁上，當住宅用火災警報器偵測到煙霧或熱氣時，就會發出極大的警報聲響，讓民眾即早應變逃生。