受寒流影響，今天（25日）各地感受仍偏冷，明天（26日）白天寒流會開始減弱，北部高溫回升至17度，其他地區更上看23度，且水氣會越來越少，下周台灣周邊將吹偏東至東南風，除迎風面有零星降雨外，其餘地區天氣都不錯。

中央氣象署資訊顯示，明天清晨溫度仍偏低，中部以北及東北部約10度，南部及花、東地區在12度左右，局部地區感受會更低一點，不過白天隨著寒流威力減弱，溫度將逐漸回升，北台灣上看17度，其他地區高溫在23度左右；降雨部分，水氣比今天還要少，新竹以南大多為晴到多雲的天氣，但迎風面的基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區依然有局部降雨的機會。

周六、下周日（27、28日）北部及東北部天氣仍寒冷，其他地區早晚感受也偏涼，尤其中南部日夜溫差大，不過寒流的影響會越來越小；天氣方面，迎風面的面基隆北海岸、東半部、恆春半島及大台北山區有局部降雨機率，其他地區則為多雲到晴。

下周一至下周四（29至2月1日）台灣周遭環境轉為偏東至東南風，除迎風面基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫降雨外，其餘地區為多雲到晴的好天氣；下周五至下下周日（2月2至2月4日）環境轉為偏東南風，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。