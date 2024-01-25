2024總統大選落幕，由民進黨候選人賴清德當擊敗國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲，當選下任中華民國總統，打破8年魔咒，帶領民進黨邁向第三任執政。而台灣民意基金會董事長游盈隆日前形容「柯文哲是哥吉拉」，對於2028柯文哲是否會持續壯大？游盈隆今（25）日表示，「369萬票、8席立委會是柯文哲最好的狀況？這是一個經驗的命題，如果他做得好可能可以更壯大，做不好這就是他目前最好的時刻」。

游盈隆25日在中天節目《新聞千里馬》中表示，「從兩大黨的眼光去看，柯文哲就是一個怪物，在台灣政壇出現，而且越來越壯大，那時候他是台北市長剛主辦完世大運，我就發現這是一個現象，這現象持續下去的話，會慢慢的跟藍綠鼎足而立」。

游盈隆更接著說，「所以他現在是哥吉拉，而且369萬票是一個很可觀的票數，他已經崛起了、茁壯了，現在後面還跟著8隻小哥吉拉，不要小看他們」。至於2028柯文哲是否還會持續壯大？369萬票是不是到頂了？游盈隆認為，「我喜歡這樣的想像，這也許是一個可能性，369萬票、8席立委會是柯文哲最好的狀況？這是一個經驗的命題，如果他做得好可能可以更壯大，做不好這就是他目前最好的時刻」。