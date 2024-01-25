有「小趙麗穎」封號的大陸女星趙晴近期為戲瘦到92斤（46公斤），力捧她的于正卻仍不滿意稱她「有點胖」，還語出驚人要她減到85斤（42.5公斤）才好看，引起陸網熱議。沒想到「周星馳女兒」徐嬌都看不下去發文開嗆于正歹毒，以女性角度直言170公分的趙晴46公斤已經是極限瘦。

于正今（25日）在微博發文，指出趙晴46公斤還是感覺有點胖，希望她再瘦一點會更好看，還說要陪她減肥；于正一席話不僅造成網友熱議，連女星徐嬌都看不下去，今晚直接轉發貼文，PO出一張瘦弱男星照問，「瘦成這樣您就覺得好看了？」似乎暗喻瘦不等於好看。

另外徐嬌更在底下留言，繼續為好友趙晴說話，「晴比我高將近半個頭，92（斤，46公斤）都已經是極限瘦了，要讓人瘦到85（斤，42.5公斤）是有多歹毒」；徐嬌直接開罵于正讓網友嚇了一大跳，紛紛留言力挺她，「啊啊啊說得太好，嬌太勇敢了」、「姐又衝第一線，保護好自己」、「對，拒絕身材焦慮啊，有時候胖一點也好看」。

有不少網友驚訝徐嬌如此敢言，但最大原因除了她拒絕身材焦慮外，前段時間徐嬌又回到「星爺」周星馳身邊，過去又有傳聞她是星爺的「乾女兒」，難怪能第一時間跳出來批判于正審美也不怕。