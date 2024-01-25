金鐘獎最佳主持人吳姍儒Sandy自從當了媽媽後，工作滿檔，就算是難得休假，也要在家帶孩子，忙到沒時間逛街購物。昨日她受邀出席日本珠寶品牌AHKAH新光三越忠孝店開幕，笑說自己終於可以借工作之便順道買珠寶、逛逛街，享受一下貴婦生活。

吳姍儒Sandy出席AHKAH新光三越忠孝店IAMOND TOWER新店開幕，分享為人母的生活趣味點滴。（陳俊吉攝）

今年是寶貝兒子的頭一個新年，問及過年時希望爸爸吳宗憲送什麼禮物，吳姍儒笑說，她的兒子生來帶財，一生下來她就接了尿布、推車、副食品的代言，吃穿不愁，什麼都不缺，「還是包紅包好了，現金最實在！」

AHKAH新光三越DIAMOND TOWERS二樓全新開幕。（AHKAH提供）

吳姍儒也分享婚姻生活的點滴，夫妻倆會一起逛超市買菜，是最幸福的時刻，還提及老公求婚時送她一顆大鑽戒，但因為太貴重太顯眼，平日都鎖在保險箱裡，如今看到AHKAH珠寶，深得芳心，覺得平日可隨意佩戴，款式又百搭的珠寶最實用，十分心動。

AHKAH chandelier grand耳環。（AHKAH提供）

昨日AHKAH新光三越忠孝館盛大開幕，AHKAH社長篠原光義（Mitsuyoshi Shinohara）親自來台，與AHKAH台灣總經理野野山聰（Satoshi Nonoyama）一同為開幕剪綵。篠原光義指出，AHKAH定位為可平日佩戴的高級珠寶，採用K金與真鑽打造，但款式低調、實用百搭，佩戴時不會有壓力，在歐美大受歡迎。

AHKAH chandelier grand頸鍊，鑽石1.1克拉，16萬1000元。（AHKAH提供）

儘管款式低調，但AHKAH融入創意，設計感強烈，其中又以創意總監Katie Hillier設計的signature系列最具代表性，打破傳統項鍊、耳環的形貌，賦予新創意，由於價格親民，人人負擔得起，深受時下小資女的喜愛。

昨日吳姍儒佩戴chandelier系列耳環與頸鍊，耳環延伸為耳扣，水晶吊燈般的鑽鍊在耳際、粉頸搖曳，十分浪漫，chandelier grand頸鍊是以K金鑲嵌1.1克拉的鑽石，沿著領口勾勒出迷人輕盈的曲線，風格前衛且富設計感。chandelier flow耳環的鑽鍊沿著耳垂邊緣延伸，增添俏皮的魅力風格。