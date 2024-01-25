網紅超哥（黃伯超）日前因不滿直播主Toyz（劉偉健）批評自家日料店醋飯難吃，當街揮拳痛毆對方，被警方逮捕，並以傷害、恐嚇等罪嫌移送地檢，訊後以5萬元交保，而他之後持續飛往越南工作，並更新粉專，今（25日）再發文訴心聲，直言「揍你，犯法。不揍你，我枉為男兒」。

超哥引用電影《賽德克·巴萊》名言「如果文明是要我卑躬屈膝，那我就帶你看見野蠻的驕傲」表示，若任何人都可以侵門踏戶、帶著惡意直播肆意批評店家，「如果這樣的行為都可被視為是合理正確的行為，那台灣人的標準在哪裡？」

他認為沒有因哪來的果，「還是台灣店家就比較衰小，面對不合理的找茬，明哲保身之道就是逆來順受、唾面自乾，因為會有法律作為對方敢欺上門來、蓄意挑釁的保護傘」。

超哥也用8個字道盡一切，「忍無可忍毋需再忍」，面對赤裸裸的挑釁，「我寧可站著死，不能跪著生。揍你，犯法。不揍你，我枉為男兒。」超哥在交保隔天就飛往越南，遭質疑是要潛逃，他也曬出訂購機票的時間點直言「早在幾個月之前，就計劃到越南工作拍攝影片，為了Toyz案潛逃？大家不必多做聯想，因為那是不可能的事。」而他也被曝光在越南體驗「帝王級洗髮服務」，還留下簽名。