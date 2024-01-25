少女偶像團體SKE48Team S出身的女優三上悠亞，2015年從AV界出道，憑藉天使臉孔與魔鬼身材一炮而紅，名氣更勝女團時期，這些年無論人氣還是作品銷量都維持頂尖，因此被封為「國民AV女優」。她今年8月正式引退，令大批粉絲感到心碎，但仍會透過社群分享生活；前陣子她拍影片開箱豪華辦公室，精緻裝潢非常美。

三上悠亞前陣子分享公司MISS的辦公室已經完工，2023年的夏季就已經開始動工，因為公司員工不多，而且三上悠亞是公司唯一的藝人，所以之前沒有建立辦公室，一開始事情都是自己來，但後來有母親和助理幫忙，但是如果要好好好經營的話，還是需要一個可以正常運作的辦公室，「這是一件大事，因為在東京設立辦公室需要花費大量資金」，她認為辦公室要營造一個舒適的工作環境，因此想打造一個非常可愛的辦公室，她也很注重每一個細節，三上悠亞認為這應該是日本最可愛的辦公室了，因為有很多可愛元素和她喜歡的東西。

（來源／影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

影片中她展示裝潢前的辦公室，現場有許多建築材料，由三上悠亞親自決定牆和地毯的顏色，她表示服裝品牌MISTREAS之後會在辦公室開會，而三上悠亞疑似太開心直接側躺在地板上，畫面十分搞笑。完工後三上悠亞再度拍攝，辦公室天花板有著華麗水晶燈，兩側是圓弧曲線的方格櫃，地板和牆上都有公司標誌，除了有全身鏡還有粉色超寬更衣間，甚至還有化妝間，讓攝影師都說很像照相館，整體以粉色和米色為主。

三上悠亞在影片中徵才，甜喊：「請隨時申請」，也喊話廠商如果有想要合作可以聯絡，她的影片透露辦公室裝潢共花費千萬日圓，最少也是將近212萬元新台幣。