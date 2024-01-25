寒假剛開始，旅遊日本線今天傳出廉航業者泰越捷（Thai Vietjet Air）無預警公告2月起停飛曼谷中停桃園往札幌來回包機的消息，打亂不少人的旅遊計畫。泰越捷的越南母公司越捷航空（Vietjet Air）看準中、越航空市場，昨宣布開通越南胡志明市與中國大陸成都之間新航線的好消息，大年初一首航。

綜合《越南快訊》、越南官媒越通社（VNA）報導，總部設於越南胡志明市的越捷航空24日宣布，胡志明市與成都的新航線機票24日開賣，每周7班。2月10日正式開航，當晚7時10分從胡志明市新山國際機場起飛，隔天（11日）凌晨0時15分抵達成都天府國際機場，返程航班在成都時間11日凌晨0時50分起飛，越南時間11日凌晨3時55分抵達胡志明市。

越捷航空是越南最大的低成本航空公司，此番新闢胡志明市－成都航線，不僅代表國際線營運網路再擴大，也盼藉此促進中、越之間的貿易與旅遊市場發展。

為了新航線開航與農曆新年到來，越捷航空在官網與App提供數千張0元機票（不含稅金），搭乘日期介於今年2月10日至3月30日。

越南是入境中國大陸的外籍遊客5大來源國之一，中方統計，新冠肺炎疫情爆發前，2019年到訪中國的越南旅客超過790萬人次。越南也一直把中國遊客視為入境主力客群之一，去年（2023年）疫後旅遊市場全面復甦，累計170萬陸客到訪越南，在各國外籍旅客排名第2。

成都除了錦里古街、安順廊橋等古色古香景點，大熊貓繁殖研究基地名聲也很響亮，旅客還能到訪聯合國教科文組織認定的世界遺產九寨溝。胡志明市是越南的經濟中心，由此可轉往越南許多城市與地區深度旅遊。