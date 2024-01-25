日本「富山地方鐵道」富山站，前天（23日）驚現神奇的靈異現象！當電車到站時，站內廣播竟發出誦經敲鐘的聲音，民眾紛紛拿起手機錄影，引起當地社群平台熱議。富山地鐵澄清，車站內最近裝設無線麥克風，頻率與附近的殯儀舘頻率重疊，訊號接收干擾才會出現這種怪現象。

根據日本媒體《富士新聞網（FNN）》報導，有網友昨天（24日）在「X」平台發文說，富山地鐵站電車進站時，竟聽見神祕儀式的音樂，也有相關影片瘋傳，除了可聽見疑似誦經的聲音，還會出現「叮」的聲響，搭配站物人員的廣播，相當詭異。

網友熱議表示，如果他在現場，鐵定不敢搭這班車，感覺「毛毛的」，更有人直言「我以為是我幻聽，車站內根本不該有這種聲音吧？」，「怪物、鬼魂各種超自然現象出現？」

對此，富山地鐵澄清，「一切都是誤會」，影片中聽到的其實是附近殯儀館正舉行葬禮的音樂。原來，車站23日起開始用新的無線麥克風，而殯儀館同樣使用無線麥克風，兩者頻率似乎出現重疊，造成干擾，才會出現這種現象。目前地鐵人員已更換頻率，排除未來會再發生相關事件的可能性。