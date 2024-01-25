拼了！高雄市原民會今天上午於杉林大愛園區活動中心辦理「113年度原住民族土地古道遺址、生態及環境調查維護計畫」三原區聯合甄試，族人背起15公斤沙包來回折返56公尺，為了拼出高分卯足全力，青年報名踴躍盼返鄉服務維護山林土地拼進山林守護隊。

報考族人橫跨老、中、青3代，有年輕化的趨勢，將從42名來自茂林區、桃源區、那瑪夏區考生中錄取21名隊員，4名行政助理共25名。

高雄市原民會表示，原住民族土地古道遺址、生態及環境調查維護隊，主要工作項目以協助傳統文化遺址資料建檔整理維護、部落及傳統山川資源維護、造林區補植撫育、協助外來入侵動、植物預防性清除及防治、協助部落災害救災及傳統文化事項等，每年透過甄試遴選出優秀人才，分別配置於那瑪夏、桃源及茂林3區。

聯合甄試採三階段淘汰制，隊員考生第一階段為體能測試，負重沙包男15公斤、女10公斤，競速折返28公尺、共計56公尺，並依中央原民會訂定的體能測量表評分，男生9秒以下得滿分，女生11秒以下得滿分；行政助理第一階段測試電腦文書處理製作能力，兩者上述第一階段考試通過者即可進行至筆試及面試階段。

參與面試人員茂林區魯凱族人王仕傑表示，職缺讓部落年輕人有機會返鄉，自己已在守護隊第6年了，長期與耆老們學習山林智慧，更深認識森林，也在每年的甄選中學習更多成為工作上的助力。桃源區布農族人邱雅惠表示，除了行政上的業務外，另安排訓練課程包含環境教育及導覽解說等，對族人未來有一技之長運用。

高雄市原民會主委阿布斯表示，高雄市山林守護隊在去年表現優異，尤其茂林區榮獲「112年度原住民族土地古道遺址、生態及環境調查維護計畫」評鑑優等獎，很感謝隊員們對於生態守護奉獻的心力。一年一度維護隊重新招募，發現報名的青年越來越多，其中最年輕才25歲，不僅體力要好，更要對部落服務有使命感。

山林守護隊是以在地族人管理家鄉山林土地方式，讓生態保育及國土復育得以結合，使部落族人以傳統知識永續管理當地自然生態及資源，提供3個原鄉在地部落原住民共25個就業機會，以照顧部落族人生活，透過計畫也培育部落相關人才，未來推動深度旅遊或文化復振皆相當有幫助。