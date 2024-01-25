日本動畫大師宮﨑駿睽違10年推出的新片《蒼鷺與少年》去年在各大影展有所斬獲，繼奪下金球獎最佳動畫片獎後，近日再下一城，不負眾望入圍奧斯卡最佳動畫長片，呼聲極高，為慶祝這個好消息，片商也宣布全台戲院本周加開場次再次熱映，包括桃園新光影城杜比影院明（26日）至下周二（30日）限時5天回歸，讓觀眾再次感受身臨其境的美麗震撼畫面與沉浸式聽覺享受。此外，在全台各戲院購票即可獲贈宮﨑駿手繪「真人」草稿原畫海報乙張。

吉卜力工作室製作總監鈴木敏夫聽聞《蒼鷺與少年》入圍奧斯卡最佳動畫長片，表示：「如果我們能繼《神隱少女》之後二度榮獲奧斯卡獎，真的會非常開心，相當期待3月的頒獎。」宮﨑駿動畫作品已經是第4度入圍奧斯卡，包含《神隱少女》、《霍爾的移動城堡》、《風起》及《蒼鷺與少年》，並在2003年順利以《神隱少女》勇奪最佳動畫片獎，宮﨑駿更在2014年獲頒奧斯卡終身成就獎，是繼導演黑澤明之後，第2位獲此殊榮的日本影人。第96屆奧斯卡金像獎將於3月10日在美國加州洛杉磯杜比劇院登場，獎落誰家備受關注。