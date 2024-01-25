台北區、北區醫學中心評鑑結果即將出爐，衛福部周五將召開專家會議，討論下一年度醫院評鑑的改革，包括是否取消醫學中心上限數、評鑑是否與健保給付脫鉤。民間監督健保聯盟認為，衛福部應先表態，究竟醫學中心真的比較厲害嗎？3級醫院、4級醫療存在的目的是什麼？表態後才有討論的空間。若取消醫學中心家數上限，原本看病看得好好的民眾，因醫院升級就得付上更高昂的費用。此外，許多獎勵都是按層級區分，醫學中心變多，健保財務負擔將加重，保費調漲的時機也會提早來臨。

「我們需要這麼多醫學中心嗎？」。醫改會執行長林雅惠表示，每200萬人口，就需要1家醫學中心，以此估算全台需要的醫學中心只有12家。當醫學中心超過現有需要，意味著評鑑需要被通盤檢討。醫學中心有研究、教學，治療急、重、難、罕患者的責任。不同層級醫院的給付不同，是因為他們有著不同的責任和角色，承擔的醫療成本不同。若醫學中心的給付標準要與其他層級相同，可能會影響醫療取向、分級醫療的執行，也讓醫院失去良性競爭的誘因。

督保盟發言人滕西華指出，台灣不同於其他國家，有醫學中心、區域醫院、地區醫院、基層醫療之分。在國外，基層診所以家醫科為主，轉診到醫院看的不是層級，而是醫院具備什麼特色醫療。國外醫院的設備、人員等差異，並不是以醫院層級來區分。

滕西華認為，政府應該檢討的是醫療體系的發展，是否還要繼續維持3級醫院、4級醫療的制度，這涉及整體醫療政策的變革。對民眾而言，可能在一家醫院看病看了幾十年，某天醫院升級醫學中心，不換醫院，就會被罵違反分級醫療精神、加重醫院負擔，若要繼續在那家醫院就醫，就得付上更高的費用。她直言，若打開醫學中心天花板的目的是增加健保給付，「民眾做錯了什麼？」。

不光是病房費、護理費，許多獎勵都是按照醫院層級有所區分。滕西華表示，近期政府動支40億補貼護理人員夜班費，也是按照層級補助。明明大家都是上晚班，醫學中心領的錢就是比其他醫院多。若這麼多給付都是按層級劃分，醫學中心家數變多，健保的財務負擔也會加重，民眾除花更多錢就醫外，也會面臨保費提早調漲的問題。

「健保署被迫承受財務危機，是倒霉鬼，但更倒霉的是民眾」。滕西華說，若多花錢能得到更多新藥新科技引進、讓支付標準更好就算了，但醫學中心增加，對民眾來說卻是什麼都沒得到。有錢的醫院更有錢，未來地區醫院面臨經營危機，政府是否又要花更多錢補助？這樣的給付有科學嗎？

滕西華認為，討論評鑑改革之際，衛福部應先表態，究竟醫學中心真的比較厲害嗎？3級醫院、4級醫療存在的目的是什麼？若每家醫院都很厲害，就不應該有層級的區分，但若醫學中心真的比較厲害，給付要變為一致，就不符合邏輯。衛福部要先表態，此事才有討論的空間。