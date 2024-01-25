臉皮真夠厚！有名擔任長照機構的照服員在網上抱怨，她提到在過年前，被雇主當作是「大掃除傭人」使喚，要求打掃兒子房間、幫澆花、幫倒垃圾，以及幫忙刷抽油煙機，讓她痛批「那麼有錢為什麼不去申請外勞或是找專門大掃除的人員」，而不是找照服員做這些事，而且並沒又這麼多的「順便」；對此，網友也罵翻表示「有錢人自以為花錢就是老大啊」、「辛苦了，哪來那麼多順便？要額外服務 麻煩付錢」。

一名照服員在臉書社團「匿名公社」發文，她表示「不要把長照當作過年前的『大掃除傭人』」，她提到明明和雇主談好服務的內容，一到雇主家卻被使喚做著不在服務範圍的事情，「順便幫我把兒子的房間也整理」、「順便幫我澆花」、「順便幫我倒垃圾」、「順便幫我刷抽油煙機」。

她指出，「大多數都是有錢厚臉皮家庭才有的行為，不尊重此行業」，痛批那麼有錢為什麼不去申請外勞或是找專門大掃除的人員，也直言「居服員不是清潔人員公司、居服員不是你請的滿漢大餐全席廚師煮你全家、居服員不是你用政府補助申請的傭人」，並認為雇主「處處刁難居服員到底是存什麼心」，尊重照服員「很難嗎？」。

貼文網上曝光後，網友紛紛留言表示，「就是因為臉皮夠厚！沒人性！才能把別人的錢變自己的錢！才能賺多錢呀」、「直接頭上帶著密錄器，身上掛著牌子告知詳細內容就好了」、「辛苦了，哪來那麼多順便？要額外服務 麻煩付錢」、「我們大樓超多長照服務人員，我懂你們的辛苦」、「有錢人自以為花錢就是老大啊」、「請勇敢拒絕」。