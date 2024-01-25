4年前海軍磐石艦官兵集體感染新冠肺炎，中視新聞台「2020庶民大頭家」節目討論此事，卻遭國家通訊傳播委員會（NCC）裁罰50萬元，中視不服，提起行政訴訟，台北高等行政法院認為，中視節目內容受言論自由保障，撤銷裁罰。NCC上訴，最高行政法院駁回確定。

中視新聞台2020年4月21日晚上播出談話節目，討論海軍磐石艦前往帛琉共和國參訪返國後，艦上官兵出現確診感染新冠肺炎案例，來賓批評磐石艦的防疫缺失。

NCC認為，中視節目中來賓討論內容，多次出現「發病」、「生病」相關詞語，妨害公共秩序或善良風俗，違反《廣播電視法》，且違法等級屬「嚴重」等級，裁處50萬元罰鍰，中視不服，提起行政訴訟。

台北高等行政法院審理後認定，NCC只以中視在節目部分敘述與事實不符、使用聳動、誇張陳述，有引發公眾恐慌之餘等抽象性理由就認定違法，並未嚴謹看待政治性言論在憲法上應受保障的必要，並認定該節目尚未達到妨害公共秩序或善良風俗的程度，撤銷50萬元裁罰，NCC不服提上訴，遭最高行政法院駁回。