行政院長陳建仁今日主持首次「中央道路交通安全會報」，會上拍板通過「國家道路交通安全綱要計畫」。他表示，請中央相關部會及地方政府依據綱要計畫內容，訂定年度推動計畫及縣市執行計畫，後續將於行政院每月工作會議定期列管各項重點計畫的辦理進度，他也請交通部通盤檢討機車監理制度，並與各地方政府持續推動公路公共運輸計畫，降低私人運具使用，減少事故風險，朝「2050年道路交通事故零死亡」的願景邁進。

今日是「中央道路交通安全會報」首次召開，會報委員除了相關部會首長之外，也包含22位縣、市長，以及來自交通領域的學者與民間團體的專家代表。

陳建仁表示，去年政府陸續核定行人優先交通安全行動綱領與行人交通安全政策綱領（2023-2027），並於11月8日函頒「中央道路交通安全會報設置要點」。此外，《道路交通安全基本法》已於去年12月15日由總統公布，並於今年元旦施行，未來將以「人」、「車」、「路」、「汽車運輸業」、「教育」、「執法」、「緊急醫療救護」、「保險」及「研發」等9大面向為核心；而各項工作在中央分別由交通部、內政部、教育部、金管會、衛福部、國科會等部會主責推動，未來也將呈現縣市道安執行成效。

陳建仁接著聽取交通部、內政部與教育部說明「道安改善112年辦理成效及113年工作重點」報告。他並感謝各縣市政府努力改善道路安全，使去年1至11月及11月道路交通事故死亡人數均較2022年同期降低。

針對機車交通事故，陳建仁表示，全台約有1400萬輛機車，交通部目前已辦理機車駕駛訓練補助，希望達到每年至少4萬人受訓目標，並請研議如何擴大機車駕駛訓練補助規模，以及精進機車道路駕駛訓練計畫，後續仍請交通部通盤檢討機車整體監理制度；此外，針對砂石車、遊覽車、公車、貨車、計程車等職業駕駛人的管理、違規記點及取締等部分，以及部分職業駕駛人勤務超時問題，也請交通部與勞動部協力合作，通盤考量改善措施。

在道安工程方面，陳建仁請內政部、交通部等有關部會持續傾聽地方政府建議，並了解地方政府在推動相關工程建設所遭遇的困難，適時予以協助，同時針對不同區域特性，於1年內訂定行人交通安全設施、設計、管理及維護規範，以利地方政府遵循。另有關救援系統方面，他指出，目前衛福部已有一套檢傷分級、後送緊急傷患的機制，應以更智慧化方式加以連結，讓傷患能獲得更即時的醫療處置。

在教育方面，陳建仁表示，為提升高齡者及弱勢族群用路安全，除了傳統學校交通安全教育之外，亦應積極落實社會教育，並進行分齡、分群、分眾的道安教育宣導，例如教育部可與民政單位合作，透過社區照顧關懷據點觸及高齡者。另外，保險為交通安全重要的一環，金管除針對駕駛人所投保的強制險外，也可參酌其他國家經驗及制度，研議檢討現行制度的可行性。

陳揆今日會中亦通過交通部擬具的「國家道路交通安全綱要計畫」草案。陳建仁表示，交通部依據「道路交通安全基本法」擬具該計畫；另請中央相關部會及地方政府，依據綱要計畫內容，訂定年度推動計畫及縣市執行計畫，並積極落實執行。鑑於計畫的推動、執行與落實成效，與管考力道息息相關，後續將於行政院每月工作會議定期列管各項重點計畫的辦理進度，並檢視關鍵績效指標（KPI）達標情形，同時要求執行進度落後的單位具體說明改善措施。

陳揆指出，道安改善的成果將具體呈現在道路事故的死傷人數上，因此績效指標應進行更詳細驗證，例如依照不同時間、地點、運具類型或行人年齡等，進行更詳盡分析。

另依據交通部統計，道路交通事故死亡或受傷當事者使用運具以機車為最大宗，陳揆說，淨零碳排為我國當前重要政策，發展公共運輸亦為世界趨勢，請交通部及各地方政府持續推動公路公共運輸計畫，建立完善公共運輸系統，吸引民眾踴躍搭乘，提高公共運輸普及率。

最後，陳揆強調，道安改善工作需要中央相關部會與地方政府共同投入，期勉大家攜手共同努力，化被動為主動，共同研議更具前瞻性、完整性、有效性的計畫與法規系統，以回應外界與人民的期待，共同打造更安全的道路交通環境。