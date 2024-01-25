洪藝智（左）被朴志訓的古裝扮相美暈。（MyVideo提供）

韓劇《幻像戀歌》劇情講述遭滅門的延氏王朝唯一傳人延月（洪藝智飾），與擁有雙重人格的太子「思祖弦」（朴志訓飾），展開一段奇幻交織仇恨的戀情。最新劇情中，朴志訓體內瘋狂迷戀洪藝智的人格「厄詭」，原遭太子本人做法封印，但在洪藝智遇到危險時，破除封印再次佔據太子身體，帶著洪藝智躲避眾人追殺，兩人情急之下，一起跳崖入海，共患難的兩人在海裡對視，彼此再也藏不住情感，上演了浪漫唯美的「水中之吻」。

不過也因此讓朴志訓的人格受到刺激，又切換回了太子思祖弦，驚覺兩人竟在接吻，趕緊往後彈開，但事實上，思祖弦人格也對洪藝智有好感，發現洪藝智腳受傷，便主動揹起對方趕路，看到洪藝智坐著睡一直點頭，就主動坐到她身旁給出肩膀，種種溫柔暖舉讓洪藝智慢慢淪陷情海，讓原本打算逃離宮中的她，決定留下，並說出誓言「我會守護您的」，使得2人間的「三角虐戀」更加錯綜複雜。

曾是限定男團Wanna One成員的朴志訓，一直以來都以擁有「花美男外貌」受到矚目，這次分飾文靜溫順的「思祖弦」和偏執外放的「厄詭」2種人格，其中在飾演「厄詭」時，會將盤起的長髮放下，讓他美麗程度加倍。幕後花絮中，洪藝智首次在拍攝現場看到朴志訓的扮相時，發自內心多次驚呼「好漂亮」，還忍不住用手去摸對方長髮編髮，讓工作人員笑問「妳是不是要被美暈了」、「妳看起來很貪圖他的美貌」，朴志訓也開玩笑說：「真是的，妳也知道我很漂亮啊！」

朴志訓去年主演《弱美男英雄Class1》，憑角色對抗校園暴力的爆發演技受到好評，今年再挑戰《幻像戀歌》，分飾2種截然不同人格的高難度角色，以瞬間眼神、氣場的轉換，飆出演技新高峰。朴志訓表示，能夠接到具有挑戰性的角色很幸福，「但確實為了如何展現2種人格間的差異很苦惱，我認爲不同人格的『氣場特色』很重要，所以做了一些努力。」他也坦言，此項挑戰無論是在身體上，還是精神情感上都很辛苦，但在拍攝現場，儘量不讓大家看到這一點。

《幻像戀歌》每週二三在MyVideo、iQIYI國際版、中華電信MOD、Hami Video同步跟播。