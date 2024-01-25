澎湃新聞25日晚間報導，雲南大理州賓川縣境內興建中的賓鶴高速公路，23日發生交通事故，致8人死亡。雲南省安全生產委員會25日決定，對該起事故查處，掛牌督辦。

《較大生產安全事故查處掛牌督辦通知書》（雲安事故督辦〔2024〕2號）致大理州人民政府稱，2024年1月23日，在建賓鶴高速公路大理州賓川縣境內發生一起道路交通事故，造成8人死亡。根據《較大事故查處掛牌督辦辦法》，決定對該起事故查處進行掛牌督辦。

有關事項通知如下：

一、依照《生產安全事故報告和調查處理條例》等有關法律法規及規章規定，組成事故調查組，抓緊組織開展事故調查，迅速查明事故原因，嚴格按事故調查規定要求研究提出處理意見。

二、事故結案前，將事故調查報告（未定稿）報雲南省安委會辦公室審核同意後，按照規定批覆結案，並依法向社會公布。結案後，事故調查報告、事故處理決定落實情況，要及時報省安委會辦公室備案。

三、事故查處法定時限內，完成上述督辦事項。