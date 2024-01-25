女星張馨予擁有美艷外貌和性感身材，出道時憑藉大膽作風，在廣告中全裸扮演「兇版小喬」而廣為人知，2018年嫁給軍官後被封為「最美軍嫂」。先前她就曾在網路上透露皮膚出狀況，她再度在微博PO文，透露自己的臉又開始不舒服，一開始以為是凍傷，細想後發現原來是「低溫燙傷」。

張馨予先前曾透露，之前為了一部電影需要素顏上鏡，但是她卻在開拍前過敏皮膚炎復發，那時為了拍攝，只好擦激素藥膏克制，為此，她也做好皮膚炎爆發的準備，決定等電影順利拍攝結束後，再好好養一下。

而張馨予今（25日）再度發文表示，先前的皮膚炎有好一點，進入穩定期，但是她最近在零下40度的環境拍戲，她的臉開始脫皮發紅，刺痛，一開始她以為是凍傷，但之後發現眼睛周圍，尤其眼皮特別嚴重，她想了很久發現「其實是發熱蒸氣眼罩燙傷的，因為外面冷，室內很熱，發熱眼罩也會熱度不穩定，但因為人剛從很冷的環境進屋，對於燙感很不敏感」。

因此，她也提醒網友，注意別被「低溫燙傷」，還說自己已經連續5天刺痛脫皮，貼文一出，網友紛紛給予安慰和建議「天氣極端的時候越是不能用熱的東西，太敏感一刺激就會過敏」、「姐姐要好好的！」、「真嚇人，姐姐一定要照顧好自己呀」、「你要照顧好自己，暖貼、發熱眼罩都有禁忌，用時一定要注意」、「感覺好痛好痛」。