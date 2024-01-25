泰豐輪胎拆廠房揚塵惹民怨，桃副市長蘇俊賓勘查提出4因應措施。(取自蘇俊賓臉書／呂筱蟬桃園傳真)

泰豐輪胎中壢廠因拆遷施工粉塵影響周遭環境引發民怨，桃園市副市長蘇俊賓今天前往現場關心，提出4項因應措施，包括全面加強工地防塵網、拆除過程中搭配水洗流程，並且提高頻次、環保局於下風處裝設空氣品質感測器，察覺異常即暫停相關工作、要求廠商提供合理的補償方案。

泰豐輪胎中壢廠位於中壢區中華路二段精華地段，前年11月市府核准其自辦市地重劃案，去年9月開始進行廠房拆除工程後，陸續有居民反映陽台、窗戶、汽機車甚至菜園都蒙上一層黑灰，居民不堪其擾。

蘇俊賓在臉書發文指出，今天上午在楊梅、新屋參加活動，臨時決定調整行程到泰豐輪胎工地現場看落塵管制的情形，也去附近的民眾家裡、菜園，看看實際受到影響的程度。

蘇俊賓指出，已要求泰豐輪胎團隊和工地實際執行的團隊，進行各項補強工作。環保局會提供專業的建議和持續落實稽查。他在現場勘查後提4四項因應措施，首先，面對民宅的3個面，全面加強工地防塵網，在落實之前，不進行拆除工作。

其次，拆除過程中搭配水洗流程，並且提高頻次，確認要黑色粉塵已無揚塵風險，再進行逐步拆除。相關工作並妥善規劃廢水收集。

第3，環保局於下風處裝設空氣品質感測器，隨時進行監控管制，空氣品質異常即暫停相關工作。

第4，請廠商需善盡責任，與受影響居民妥善溝通，並提供合理的補償方案。