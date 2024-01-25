文詠珊為了徹底融入90年代的故事背景，在造型方面下了很大的功夫。（車庫娛樂提供）

香港名導邱禮濤最新犯罪動作鉅獻《莫斯科行動》改編自中國十大奇案之首「中俄列車大劫案」，集結天王劉德華、金馬影帝張涵予、香港人氣女星文詠珊等華麗卡司，描述1990年代初期，一群來自北京的警察假扮成商人深入莫斯科，設法追捕打劫列車的犯罪集團的故事，全球票房超過28億台幣，是邱禮濤近年繼《拆彈專家2》後最賣座的作品。

劉德華在片中飾演一名亦正亦邪的神祕人物「瓦西里」，暗中協助劫匪首腦「苗青山」執行犯罪任務，是他演藝生涯少見的反派演出。劉德華表示，一開始沒有適合他年紀跟背景的角色，直到後來，劇組把其中一名劫匪設定成南方人，「我看到是罪犯角色，也蠻值得我去嘗試的」，很少演出反派的劉德華，半開玩笑的跟共同受訪的張涵予提議：「你當導演，找我演反派。」張涵予立刻說「好」！包含這次的瓦西里在內，劉德華表示，每次他演的反派背後都有一個很充分的作惡理由，「我很想演一次沒有理由的：我就是壞，你要怎樣？」

近期因懸疑片《消失的她》人氣攀升的香港女星文詠珊，此次飾演劫匪集團的成員「李素真」，運用自身的美色在列車上打探值得下手的目標，同時與劉德華飾演的瓦西里曾經有過一段情。首次跟劉德華合作的文詠珊，回憶起2人初次見面，就是拍攝在莫斯科街頭被警方跟蹤的戲。因為角色都是來自廣東，所以他們向導演提議改成用粵語演出，沒想到劉德華演一演還是會不小心講出國語對白，讓文詠珊覺得「很可愛」，也消除了她跟巨星合作的緊張感。

為了徹底融入90年代的故事背景，文詠珊在造型方面下了很大的功夫，每次登場都彷彿是一場復古風格的走秀，她說：「高瀏海、唇線、墊肩等妝容服飾的小細節有很大輔助作用，彷彿自己就是那個時代的人。」劉德華也大讚文詠珊在片中的表現，「雖然我們的年齡是有一點距離，但是她讓我有回到我年輕的那個感覺。」《莫斯科行動》將於2月2日全台上映。