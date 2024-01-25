外交部長吳釗燮25日午宴「立陶宛國會友好訪問團」，歡迎並感謝該團在我國本月13日完成總統大選後旋即來訪表達堅定支持民主台灣的情誼，以及台立雙方展現民主國家團結合作、深化民主韌性的決心。立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇（Matas Maldeikis）指出，台灣與立陶宛關係屢受中國大陸干預，所幸雙方相互扶持，堅定站在同一陣線。

本次訪團由立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇與3位國會副議長米塔拉斯（Vytautas Mitalas）、莫谷娜（Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė）及薩巴塔斯（Julius Sabatauskas）等共11位跨黨派重量級國會議員組成，且團員長期關注台灣及印太區域情勢。

吳釗燮表示，疫情期間，立陶宛是歐洲第1個率先捐贈疫苗給台灣的國家，台灣人民由衷感謝立陶宛以具體行動展現對台灣的真摯友誼，不會忘懷。他強調，立陶宛與台灣同為面對威權主義擴張威脅的第一線民主國家，並共享民主自由、人權保障及法治等價值。兩國除已成功在半導體、超快雷射、生物科技等領域打造合作基礎外，未來也將繼續拓展互利互惠的新合作領域。

馬瑪竇說，立陶宛與台灣深化雙邊關係過程屢遭中國大陸干預，所幸一路走來相互扶持，並堅定站在同一陣線，立陶宛與台灣秉持相同價值理念攜手合作，受到全球民主社群認同，更向世界表達堅守民主自由的立場。

吳釗燮與訪團成員也另就兩國合作援烏、台歐經貿關係、印太地區安全與合作、對抗極權威脅及防制假訊息等議題深入交換意見，雙方也期盼兩國關係在現有良好基礎上進一步提升強化。