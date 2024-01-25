《賀瓏夜夜秀》近日爆出失言爭議，大陸媒體人王志安遭疑諷刺身障者、也是民進黨不分區立委候選人，引發綠營與外界痛批。而民進黨新任政策會執行長王義川更點名節目主持人賀瓏「一天不道歉就天天上節目噴你」。對此，前立委郭正亮25日就表示，「我覺得這個就看出，這個黨已經墮落成什麼樣子，我也不要說賀瓏手無寸鐵，可是他畢竟不是政治人物，你這樣對一個做節目的人圍攻成這樣，坦白講我在全世界沒見過，這個政黨就是很低級」，引發討論。

郭正亮25日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「我覺得這個就看出，這個黨已經墮落成什麼樣子，我也不要說賀瓏手無寸鐵，可是他畢竟不是政治人物，你這樣對一個做節目的人圍攻成這樣，而且是黨公職、1450全部出動，這就非常可笑，是把它當作民眾黨是不是？」

郭正亮最後也說，「我現在也沒看到民眾黨在發動，他是一個政黨、執政黨欸，執政黨發動你的外圍、1450圍剿一個節目主持人，坦白講我在全世界沒見過，這個政黨就是很低級」。