南韓「DJ SODA」（黃素熙）臉蛋甜美身材火辣，憑藉高人氣經常受邀到世界各地演出，也曾在台灣舉行見面會，在各國都有粉絲支持；她日前搭上抖音舞〈科目三〉的風潮，沒想到一跳就跳進醫院，讓她事後直呼：「這個舞真的很危險」。

24日DJ SODA曬出一段穿著日本和服大跳〈科目三〉的影片，背景疑似是台灣的妖怪森林，她用中文、英文、韓文呼籲大家不要跳這個舞，她因為跳〈科目三〉腳受傷去醫院，直呼：「這個舞真的很危險」。DJ SODA的限時動態曬出就醫時的照片，她戴著口罩神情呆滯，左腳上接連著醫療器材，看起來有些狼狽。事後她再補充：「除了我，受傷的人很多！你看，這個舞真的很危險，絕對不要跟著跳」。

不過網友們卻酸：「腳不行就不要跳啊」、「抖音會害人是真的」、「說的好像只有科目三會而已，學校叫你跑操場腳不也會受傷？」、「原創其實沒有跳到會受傷，只是大家都沒有學好，就變這樣了」、「舞蹈真的很俗氣」、「鞋子穿太高，結果受傷了....叫大家不要模仿」，有粉絲安慰「好好休養」、「早日康復」。

DJ SODA呼籲不要跳科目三。（圖／deejaysoda Instagram）

而DJ SODA近期來台頻繁，她也把握空檔品嘗台灣美食，日前曬出大嗑火鍋的影片，看表情對台灣的美食和啤酒都很滿意。

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