馬來西亞1名47歲貨車司機，不滿他性侵17歲女兒的獸行被外人得知，竟暴打少女害她縫了12針；施暴時少女剛好與男友通話，過程男友全部聽到，於是報警將這名施暴的父親逮捕，而女友父親被警方帶走前，竟還打電話懇求他勸女友銷案，因為他不想坐牢。

據《中國報》報導，一名脾氣暴躁的華裔男子（47歲，貨車司機），前天不滿17歲女兒向人哭訴她曾被父親性侵，竟發狂以椅子和燙衣板暴打女兒，導致她遍體鱗傷，最終被送院治療，縫了12針。

少女的男友接受訪問時說，女友當晚被父親暴打時，他正在和女友通電話，突然間，電話裡頭就傳來女友的呼叫聲，然後不斷聽見巨響。「據我所知，女友當晚不只被打一次，而是兩次，第二次甚至錄下了視頻，由於我擔心女友的安危，於是向警方報案求助，最終才揭發此事。

「我記得當天是23日晚上，差不多要接近午夜12時，當時我正在和她聊著電話，後來警方接到我的報案後，不久後就趕到現場逮捕女友的父親。

他說，女友父親被警方帶走前，曾打電話給他說，「我們可以好好談嗎？我那麼相信你，你為什麼要報案，我不想和你有仇，我不想坐牢，你叫我女兒去銷案。」

警方事後逮捕受害少女的父親，調查後發現嫌犯有包括毒品案及犯罪的7項前科。

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