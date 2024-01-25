峮峮是很多人心中的女神。（石智中攝／服裝提供：ba＆sh、鞋子提供：JIMMY CHOO）

峮峮舉手投足都充滿魅力。（石智中攝／服裝提供：ba＆sh、鞋子提供：JIMMY CHOO）

甜美可愛的峮峮，擄獲男女老少的心。（石智中攝／服裝提供：ba＆sh、鞋子提供：JIMMY CHOO）

峮峮期望能在2024年讓粉絲看到更多元的她。（石智中攝／服裝提供：ba＆sh、鞋子提供：JIMMY CHOO）

峮峮（吳函峮）加入中視《飢餓遊戲》主持群近3年，自認個性慢熟的她坦言出道後，因為不知道如何掌握節奏以及跟人互動，所以有很長一段時間排斥參與綜藝節目。收到《飢餓遊戲》邀請時，她決心放手一博，大膽挑戰一次，「剛開始加入也是覺得說，就衝啦，不要管太多」。

她說，初期加入節目，經過一段痛苦的適應期，她不斷督促自己要跟主持群、來賓互動，「因為對我來講，我不是一個很擅於或是喜歡社交的人，所以前面有一段滿痛苦的過程。好在有4個前輩協志哥、仁甫哥、孟哲哥、花花（蔡黃汝），讓我變得敢跟大家互動，也比較掌握到節奏」。她謙虛表示自己還在學習階段，但她很開心相較於過往，更懂得多觀察身邊的人事物，適時的給予其他人幫助。

峮峮從《大學生了沒》踏進演藝圈，接著加入職棒中信兄弟啦啦隊，她近年力拼多元發展，於前年客串戲劇《此時此刻》、去年再接演《你好，我是接體員》，她為了詮釋劇中角色，耗時1個多月學習遺體修復的專業技能，也積極上表演課。

她害羞地說，其實一開始不敢看《此時此刻》，是直到身邊很多朋友給予好評，她才鼓起勇氣欣賞；她說，上過表演課後，再回頭看，感覺自己還有很多需要進步的空間，希望之後在戲劇上能有更多面向、更細節的表現。

談到拍戲的心情，她笑言一開始僅覺得演戲是件有趣的事，實際接觸後萌生更多興趣，「我很喜歡團隊一起打拼的感覺，像我在啦啦隊、《飢餓》、跟KID哥的節目也是，大家一起讓團隊更強大。我覺得在拍戲時，這種感覺特別深刻，我們大家在為了同件事情、同個目標一起努力，所以大家的感情跟連結都非常好」。

即使有了拍戲經驗，峮峮還是覺得轉換角色、拿捏情緒是件困難的事，「我可能是第一次接觸，加上我的工作都很歡樂，所以有時候不知道怎麼轉換」。她說，有次拍完《接體員》的隔天接著錄製《飢餓》，她幾乎有半天時間還陷在沈重的情緒中。

目前單身的峮峮，透露喜歡幽默、孝順的男生，希望能遇到價值觀相同、有聊不完話題的對象，最重要的還要能理解她的工作性質。

她笑言，身邊的人包括KID（林柏昇）、經紀人都希望她快點談戀愛，時不時都會向她介紹對象，「KID真的受不了，他有次突然跟我說有個男生不錯，我查了之後忍不住跟他說『你知道那個男生幾歲嗎？他才18、19之類耶』，那年紀根本還在唸書耶」，語畢露出哭笑不得的笑容。

峮峮表示，她現階段對感情抱持順其自然的態度，加上她工作回家後希望能有自己的獨處時間，「我覺得很難的點是，我的時間本來就不夠用了，所以要能找到接受我這樣的人很少」。

對於2024年，峮峮除了啦啦隊、節目主持，也希望能再多接演戲劇、電影，挑戰各項過去不曾嘗試的角色，讓大眾看見不同風貌的她。