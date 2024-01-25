烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）本週三（24）呼籲西方加大力度提供火砲彈藥支援，還感嘆北韓對於俄羅斯所能提供的幫助，比基輔的盟友們都還多，直言這太荒謬了，必須改變。

2024年1月17日，烏克蘭外長庫列巴出席瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇第 54 屆年會。（路透社）
2024年1月17日，烏克蘭外長庫列巴出席瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇第 54 屆年會。（路透社）

綜合德國《畫報》（Bild）和《新烏克蘭之聲》（The New Voice of Ukraine）25日報導，庫列巴接受專訪時表示，俄羅斯在火砲彈藥供應方面「明顯領先」烏克蘭，特別是莫斯科從北韓獲得這方面支援。

他說：「無論聽起來多麼荒謬，比起供應我們火砲彈藥的朋友們，似乎北韓對於俄羅斯來說，還更加有效。」「這太荒謬了，必須改變。」

烏克蘭感謝來自國際夥伴的一切，但他認為：「戰爭的規模需要更多」，因為沒有足夠的火砲彈藥防守前線，只會造成更多烏軍士兵傷亡。

他還呼籲西方夥伴停止相互指責生產不夠快的行為，儘管烏克蘭已大幅增加生產能，但西方國防工業卻無法生產足夠的火砲彈藥。

「這既無法滿足烏克蘭戰爭的需要，也無法滿足你們自己國家的防禦需求，」

北約早前簽署了價值11億歐元（約新台幣374億元）的155毫米火砲彈藥供應合約，其中一部分將轉交給烏克蘭。

在2023年5月初，歐盟理事會支持了一項提議，計劃在2023年底之前向烏克蘭提供100萬發火砲彈藥，歐洲國防機構於9月5日簽署了為烏克蘭軍隊聯合採購火砲彈藥的第一份合約，不過卻未能達成。

歐盟外交首長波瑞爾（Josep Borrell）去年11月13日時新聞發布會上表示，歐盟國家無法按先前計劃在2023年底前向烏克蘭提供100萬發火砲彈藥，僅能完成供應計劃的第一部分，總共約30萬發火砲彈藥。

文章來源：Hört auf, von Putins Sieg zu sprechen
文章來源：FM Kuleba calls on West to step up artillery aid, saying Pyongyang currently outpacing Kyiv’s allies
烏克蘭外長嘆 歐盟軍工業能量 「可悲」
烏克蘭缺彈背鍋 歐洲軍企反嗆官員 缺料 缺工還想怎樣
陸國防部：北約就是會走路的「戰爭機器」
#庫列巴 #彈藥 #火砲 #砲彈 #烏克蘭