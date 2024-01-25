烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）本週三（24）呼籲西方加大力度提供火砲彈藥支援，還感嘆北韓對於俄羅斯所能提供的幫助，比基輔的盟友們都還多，直言這太荒謬了，必須改變。

2024年1月17日，烏克蘭外長庫列巴出席瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇第 54 屆年會。（路透社）

綜合德國《畫報》（Bild）和《新烏克蘭之聲》（The New Voice of Ukraine）25日報導，庫列巴接受專訪時表示，俄羅斯在火砲彈藥供應方面「明顯領先」烏克蘭，特別是莫斯科從北韓獲得這方面支援。

他說：「無論聽起來多麼荒謬，比起供應我們火砲彈藥的朋友們，似乎北韓對於俄羅斯來說，還更加有效。」「這太荒謬了，必須改變。」

烏克蘭感謝來自國際夥伴的一切，但他認為：「戰爭的規模需要更多」，因為沒有足夠的火砲彈藥防守前線，只會造成更多烏軍士兵傷亡。

他還呼籲西方夥伴停止相互指責生產不夠快的行為，儘管烏克蘭已大幅增加生產能，但西方國防工業卻無法生產足夠的火砲彈藥。

「這既無法滿足烏克蘭戰爭的需要，也無法滿足你們自己國家的防禦需求，」

北約早前簽署了價值11億歐元（約新台幣374億元）的155毫米火砲彈藥供應合約，其中一部分將轉交給烏克蘭。

在2023年5月初，歐盟理事會支持了一項提議，計劃在2023年底之前向烏克蘭提供100萬發火砲彈藥，歐洲國防機構於9月5日簽署了為烏克蘭軍隊聯合採購火砲彈藥的第一份合約，不過卻未能達成。

歐盟外交首長波瑞爾（Josep Borrell）去年11月13日時新聞發布會上表示，歐盟國家無法按先前計劃在2023年底前向烏克蘭提供100萬發火砲彈藥，僅能完成供應計劃的第一部分，總共約30萬發火砲彈藥。