民眾黨24日晚間在台北市文山區飯店舉辦尾牙，黨主席柯文哲夫婦、館長、愛莉莎莎等人受邀參加，前立委蔡壁如卻未被邀請參加。媒體人吳子嘉認為，這是屬於比較低層次的鬥爭，就是簡單粗暴。

針對蔡壁如未被邀請參加民眾黨尾牙，吳子嘉25日在《關鍵時刻》節目中表示，這件事有點離譜，因為蔡壁如應該是功在民眾黨，蔡壁如在這次選舉當中的表現，在台中最後將近1個月的時間，在台灣的新聞版面都是蔡壁如。

吳子嘉認為，這是屬於比較低層次的鬥爭，應該是屬於黃珊珊、陳智菡這個層級的，是小朋友之間的處理，本來這些人就是簡單粗暴。

吳子嘉表示，柯文哲不是每件事都知道，他是個神經線很大條的一個人，他不會管這個細節。而且以目前來講，柯文哲可能在爭取蔡壁如回來的過程當中，並不是非常順利，因為蔡壁如對中央委員的職務，也沒有感覺到非常熱情的回報。

吳子嘉覺得，跟蔡壁如的關係，大家目前應該就是君子交好，大家彼此維持一個客氣的「遠距離美感」。