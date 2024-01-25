晶圓二哥聯電今（25）日晚間拋出震撼彈！與英特爾共同宣布，雙方將合作開發12奈米製程平台，以因應行動、通訊基礎建設和網路等市場的快速成長。

聯電晚間透過重訊宣布，這項長期合作將結合英特爾位於美國的大規模製造產能，與聯電在成熟製程上豐富的晶圓代工經驗，以擴充製程組合，同時提供更佳的區域多元且具韌性的供應鏈，協助全球客戶做出更好的採購決策。

新的製程將在英特爾位於美國亞利桑那州Ocotillo Technology Fabrication的12、22與32廠進行開發與製造，透過運用晶圓廠的現有設備將可大幅降低前期投資，並最佳化利用率，預計在2027年投產。

聯電表示，此項12奈米製程將善用英特爾位於美國的大規模製造能力與FinFET電晶體設計經驗，提供兼具成熟度、性能與能耗效率的強大組合。

英特爾資深副總裁暨晶圓代工服務(IFS)總經理Stuart Pann也指出，「幾十年來，台灣一直是亞洲和全球半導體及廣泛的技術生態系的重要成員，英特爾致力於與聯電這樣的台灣創新企業合作，為全球客戶提供更好的服務。英特爾與聯電的策略合作進一步展現了為全球半導體供應鏈提供技術和製造創新的承諾，也是實現英特爾在2030年成為全球第二大晶圓代工廠的重要一步。」

合作利多激勵英特爾25日美股開盤股價大漲1.26%，聯電ADR更跳漲2.07%。