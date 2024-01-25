川普(Donald Trump)重要的經濟顧問、前白宮官員納瓦羅(Peter Navarro)因拒絕配合調查2021年1月6日美國國會大廈動亂事件，遭判「藐視國會罪」，檢察官向法官求處6個月監禁、20萬美元罰款，判決將於美東時間週四決定。

美聯社報導，納瓦羅表示，他不能接受此判決，必會提出上訴。他的理由是川普已經動用行政特權(executive privilege)，不必與調查委員合作。然而，一名法官否定此一論點，因為發現他沒有證明川普實際上援引了這一論點。

檢察官表示，納瓦羅不配合國會調查委員，並且一直表現出對委員會的「蔑視」，這會導致更長的刑期。

納瓦羅是第二位面臨藐視國會罪的川普助手，前一位是高級顧問史蒂夫班農(Steve Bannon)。他被判處4個月監禁，後來在上訴期間獲釋。

在美國建國初期，華盛頓就提出，有些秘密政策涉及公眾利益與國家安全，應可對國會保密，相關文件封存到以後再解開，之後這就被稱為「行政特權」，美國憲法中沒有具體規定行政特權，但是在 19 世紀初期以來，法院幾個與政策有關判決，承認這種特權的存在。不過，只有極少數例子獲得法院的同意，若是涉及總統的個人爭議，法院不會同意行政特權。

比如1974年水門事件中，尼克森曾援引行政特權，試圖阻止檢察官調查；在1997年柯林頓遭保拉瓊斯指控性騷擾案中，柯林頓也試圖援引行政特權，同樣遭到駁回。