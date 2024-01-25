曾經是中國規模最大外資汽車製造廠的德國大眾汽車在面臨中國市場大轉型下，決定將所有燃油車型全速轉向發展新能源車。大眾中國汽車集團並且宣佈，將與中國的小鵬汽車合作生產兩款B級新能源汽車。

據《芯智訊》報導，在25日舉行的大眾汽車集團（中國）新年媒體溝通會上，大眾汽車集團（中國）董事長兼CEO貝瑞德宣佈，大眾在華主要燃油車型將全部向新能源轉型。他表示，鑒於中國市場巨大的差異性，大眾汽車集團將繼續在華投資新能源車型，且所有主要燃油車型均將向新能源汽車轉型。此外，大眾還將在中國推出最新的插電混合動力技術，能夠實現超過100公里的純電續航。

貝瑞德還宣布將與小鵬汽車在今年合作生產兩款B級車，在與小鵬汽車董事長何小鵬進行視頻連線的過程中，何小鵬表示，目前小鵬汽車與大眾中國間的合作非常高效。此次合作，小鵬將在當地語系化、智慧化方面給大眾帶來改變。

報導說，小鵬汽車將從大眾學到汽車工程技術、生產品質管制體系，以及如何通過供應鏈降低成本的經驗，共同聯合在華開發軟硬結合的產品。今年，小鵬將會有一個非常高的目標。

資料顯示，去年中大眾汽車集團通過官網宣佈，大眾汽車品牌與小鵬汽車簽署長期合作技術框架協定。合作初期，雙方將共同開發2款針對中國市場中型車市場的大眾品牌電動車型，以補充基於MEB平台的產品組合，並計畫於2026年走向市場，相關合作內容取決於最終的協定達成。

同時，大眾汽車集團還將存託憑證的方式向小鵬汽車投資約7億美元，取得4.99%的股份，並將在後者董事會中佔有一個觀察員席位。

據瞭解，新近成立的大眾汽車（中國）科技有限公司（VCTC）將成為小鵬汽車在開發領域的合作夥伴。這一科技公司彙集研發、創新及採購功能，是大眾汽車集團除沃爾夫斯堡外最大的研發基地。未來將有超過2000名研發及採購專家開展全新智慧網聯電動車型的相關工作。與當前的車型專案相比，通過聯合開發及採購，合作雙方將實現顯著的協同潛力及成本優勢。

大眾汽車乘用車品牌中國首席執行官孟俠表示，大眾的目標是與小鵬汽車一起，從2026年起推出兩款新的智慧網聯車型，為大眾汽車品牌開拓新的客戶群體。