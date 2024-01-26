美股去年第四季GDP增長幅度超預期，市場預期美國可能正在走向「軟著陸」，美股三大期指25日盤前同步走揚，然特斯拉24日公布最新財報，警告2024年銷售成長將明顯放緩，拖累25日盤前重挫近9％，台股期現貨連袂攻克萬八後，台指期夜盤續漲66點，暫報18,063點，持續向上穩步攻堅。

美國去年第四季GDP報告出爐，實質GDP仍季增3.3％，遠超過市場預期的2％，但較前值4.9％略為降溫；另外，美國公布截至20日當周初請失業金人數21.4萬人，高於預期的20萬人以及前值的18.7萬人。

觀察期交所內的商品也普遍走揚，小臺指期上漲68點、電子期貨上漲3.6點、小電子期上漲3.4點、半導體30期貨也上漲25點、台灣50 ETF則也續漲0.55點；而個股期貨方面，台積電期貨夜盤也持續揮動多頭大旗，盤中小漲3元，成交價達645元，對照美股台積電ADR盤前上漲1.79％，最高達118.79美元，溢價幅度仍高達15％以上。

而國外指數期貨部分，連結美股四大指數的期貨商品也同步走揚，美國道瓊期貨、美國標普500期貨、那斯達克100指數期貨、美國費城半導體期貨分別上漲46點、3.75點、88點及47點，英國富時100期貨則下跌10點，報7,517點。

商品期貨方面，黃金US期報價上漲2點、台幣黃金期上漲22.5點，布蘭特原油期貨小漲21點，成交價暫報2,509點。

永豐期貨表示，隨著外資資金持續回籠、帶動台幣升值，上漲力道轉趨強勁，指數在農曆年前攻上萬八大關，後續市場將聚焦稍晚美國將公布的GDP數據，並關注大盤能否站穩萬八、延續盤堅走勢。