超危險！台中市大里區金城社區公園25日下午有兩位兒童玩旋轉設施，1位兒童拉著繩索不斷旋轉，另名兒童就坐在坐墊上幾乎要飛離，看得民眾心驚膽顫，台中市議員江和樹訂於26日邀集單位研議改善或防護作為；中市建設局表示，現場已竪立告示牌，呼籲家長、使用者正當使用。

台中市大里區金城社區公園設置1座「3人旋轉設備」，原是兒童坐定於搖擺索座椅，由人力推動，結合擺盪、搖晃、風力與離地心引力感受遊戲樂趣。不過，有民眾25日下午發現有兩名兒童在玩選轉設備，危險的是，1位兒童拉著繩索不斷旋轉，另名兒童坐在坐墊上幾乎要飛離，看得民眾心驚膽顫，趕緊向江和樹反映。

江和樹表示，幼童在玩遊樂設施，根本無法辨識正確使用方式，若轉到最後孩子頭暈不適，不慎放開手飛出去，後果將不堪設想；其次設施周邊都沒有圍欄及防護措施，如果其他老人家、小孩經過沒有注意到，被飛過來的孩子打到受傷，一定很嚴重，這樣又算誰的？

江和樹說，市府設置遊樂設施應該要將使用者安全考量包含在內，不是沒出事就沒關係，真的出事再來改善才是來不及；他明天已邀集相關單位會勘，討論是否設置安全防護措施或改善方式。

建設局表示，現場已竪立告示牌，並請家長、使用者要注意相關的正當使用規範，影片中錯誤的使用方式嚴重危害自身及他人的安全。

建設局指出，台中市兒童遊戲場均經過遊戲場安全檢驗認證，該遊戲場施作完成後委由公所管理，若民眾未依正確方式使用遊具，除可能造成自己受傷外，也會危及公園內其他民眾。市府除請維護管理的區公所宣導正確使用方法外，也將就旋轉鞦韆擺盪範圍研議增加警示，提醒民衆留意。