香港男星張衛健外型帥氣、演技精湛，出道逾39年，主演電視劇《齊天大聖孫悟空》孫悟空一角爆紅，是許多影迷心目中的男神，張衛健近期將在澳門舉行演唱會，在彩排時卻驚爆意外，從空中摔下讓歌迷好擔心。

張衛健將於2月12日在澳門舉行演唱會，沒想到陸媒《極目文娛》放出一段張衛健的彩排影片，彩排環節張衛健和鋼琴吊在半空中，可以看到張衛健和鋼琴在空中順時鐘旋轉，張衛健一邊違抗地心引力一邊彈鋼琴，轉到第4圈時疑似設備不堪負重突然下墜，張衛健就被鋼琴壓在底下，拍攝者也急忙結束拍攝上前關心。

網友們看到影片後紛紛驚呼：「好危險，這個邊唱邊轉真的好厲害」、「太危險了大佬，安全第一啊！你想給歌迷帶來更多精彩表演的心意我們都懂，可是大家更願意看到你平平安安健健康康的」、「還好嗎」、「幹嘛要這樣搞」、「太危險了，取消這個賣點吧，安全第一呀」、「希望張衛健老師一切安好，以後儘量避免這樣的動作吧」、「不能只要賣點不要生命啊」、「太恐怖了吧，不知道傷的怎麼樣」。

而張衛健在今（25）日稍早才發文寫下：「這次的澳門演唱會還有更超前的舞臺，放心彩排一切安全，我們大年初三澳門見！」不知是懸空鋼琴彩排前還是彩排後的發文，張衛健方截稿前未喊停演唱會，彩排意外應不影響表演。