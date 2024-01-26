電信巨頭諾基亞25日表示，上半年電信網路市場持續面臨挑戰，不過今年稍晚市況可望好轉。諾基亞的電信網路基建和手機網路業務去年飽受高通膨和高利率衝擊，該公司表示，隨著電信網路基建業務接單狀況改善，目前已經開始出現復甦跡象。