「港版爺孫戀」73歲資深港星李龍基，和小36歲的王青霞相戀，據悉，李龍基十分呵護女方，還把自己名下房產過戶給對方，一直傳出兩人準備要結婚，引發熱議，兩人在一起後，女方卻不斷被報出黑料，日前更傳出收到死亡威脅，李龍基心疼女友，找來香港知名律師范偉德處理。

李龍基小女友王青霞捲入不少負面消息，包含學歷造假、畫作被懷疑是上淘寶買的，甚至傳出為借3萬美元和在債主發生關係等醜聞。王青霞近日刪光IG上的貼文，只留下一張范偉德律師事務所的照片，配文表示「切已經交給法律處理！為了公平公正，文件不作展示，使用銀行帳戶交易信息登陸獲得交易資料！在此不便披露展示，全部交給法律處理！」

據了解，范偉德是法界名人，曾擔任香港富家男星林作律師，高調作風被外界認為和林作很相似，自稱是「法律界林作」、「法律界KOL」，還曾參演電影《PTGF出租女友》跟在節目《不正常愛情研究所》中講解法律常識，還曾在個人社交平台上展示豪車。

據《東網》報導，有爆料者指出李龍基女友，疑似使用假證據、假學歷才申請到在香港定居。對於相關黑料，李龍基則回應「見過律師，他們希望我們不要發表任何言論，因為正在走法律程序！抱歉，一切交由律師處理。」