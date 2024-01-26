本週四（25）土耳其空軍一架C-160D Transall運輸機，尾號69-036在土耳其中部安那托利亞進行例行訓練時，因技術故障被迫緊急迫降事件發生時，這架飛機正從開瑟里省第12航空運輸基地司令部起飛，目前有關當局已經確認飛行員和機組人員在緊急迫降中全數平安，令人訝異的是，飛機毀損程度相當輕微。

Turkish Air Force Transall C-160 military transport aircraft, which took off for training in Kayseri, had to make an emergency landing due to a technical malfunction.



While the aircraft sustained minor damage, the pilot and crew are in good health. pic.twitter.com/YZn6PI12dZ — Clash Report (@clashreport) January 25, 2024

據航空資訊網《Aero Time Hub》25日報導，土耳其國防部在一份聲明中表示：「我們的飛機受到了輕微損壞。飛行員和機組人員的健康狀況良好。」社群媒體上分享的影片顯示，這架飛機在道路上低空飛行，起落架升起，而高度卻不斷下降，幾乎掃到馬路上的民車。

Používá se jako platforma ELINT/SIGINT.

69-036 utrpěl vážné škody po nouzovém přistání v Kayseri. Poslední C-160 Transall na světě pro vojenské použití už nikdy nebude létat. pic.twitter.com/ZlmhIQDlpa — 🇨🇿 Tomáš Doupal (@TomasDoupal) January 25, 2024

C-160 Transall是由法、德安聯運輸集團（Transall）所開發的雙發動機軍用運輸機，可籌載約16噸貨物、91名乘客、60名全副武裝的傘兵或62名醫療擔架上的傷者。

由於法國和德國分別於2021年和2022年先後除役了了這架飛機，土耳其空軍是最後的C-160D Transall飛機的運營方，但也僅剩下2架，由第221中隊「微風」（Breeze）運營，目前易經確定失事飛機尾號為69-036，用作電子偵察平台。