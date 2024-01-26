新光金24日晚間發聲明，表示第二季會用銀行與證券子公司盈餘增資新壽70億元，但強調「募增案應為最後的選項」。吳東進表示，看來新光金在短期內不會對新壽增資，擔心增資只會是遙遙無期，「他們（公司派）不增資總是有各種理由，表現出來的，他們（公司派）就是不想增資。」

吳東進表示，過去他擔任董事長期間，票面下增資都有成功，就算是發行次順位債也是要還，對淨值沒有貢獻，唯有增資，新壽資本適足率（RBC）才會提升。

吳東進也提出兩大憂心：第一，今年僅對新壽70億元增資是不夠的，去年還有55億元還未增，加上今年的70億元，今年至少也要有125億元，再不積極增資將影響金控的資本適足率。

第二，用銀行與證券子公司盈餘增資，影響最大的就會是銀行。據吳東進方的推估，新光銀行去年賺約70億元，盈餘上繳一年約20~30億元，證券一年上繳盈餘約10~20億元，離70億元還有一點距離，銀行盈餘若上繳過多，將會導致淨值、BIS下降，甚至影響到業務發展動能。唯有向大股東現金增資才是正軌，也是一勞永逸的方式。

新光金26日將召開董事會，雖金管會已下最後通牒，但因時間緊湊，重大議案要一週前提出，因此沒有安排增資議案，預期2月下一次董事會才可能會有結論。吳東進為首的在野股東表示，預估26日只會交換意見，要到下一次董事會才會討論到金額，但在業績報告時，會詢問年底的RBC情況，並請公司派說明RBC不夠要怎樣處理、如何增資，且銀行、證券要上繳盈餘也要各自董事會通過，估不會這麼快。

除增資外，新壽可以透過賣地或提高出租率來挽救RBC嗎？吳東進方表示，此方法只是「緩不濟急」，不動產在每一次的重估現值中就已經認列，對RBC幫助不大。