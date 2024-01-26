2024年國際旅遊市場前景持續看俏，機票價格上漲而且愈來愈難搶，國旅也不便宜而且還得承受塞車之苦，郵輪度假旅行產品最近逐漸抬頭。不過，有鑑於許多人對於郵輪度假存有刻板印象，郵輪業者派出專家彙整坊間最常見的5大迷思。這份說帖能否真的讓廣大消費者放下「心防」，也就見仁見智了。

英國《每日郵報》23日報導，許多人一聽到「郵輪假期」的直接反應就是「會很暈吧」、「沒有隱私」，也有人覺得會比搭飛機還麻煩。英國大使郵輪公司（Ambassador Cruise Line）創新部門主管納迪尼（Gordon Nardini）表示，一些常見誤解讓許多人錯過了搭乘郵輪度假的樂趣，針對常見5大迷思一一破解如下：

迷思一、「搭郵輪比搭飛機旅行麻煩」。納迪尼說，事實正好相反，只要按照時間抵達登船港口，接受輕鬆的安檢，假期就開始了，行李還直送艙房，這讓假期的第一天就有真正度假的感覺，登船之後可以隨意走動，伸展四肢，隨喜好用餐、看表演。更棒的是，郵輪對於「液體」毫無限制，安檢時不必拋棄保養品或買了還沒喝完的飲料。

搭乘郵輪度假有「眉角」。

迷思二、「郵輪食物飲料選項有限」。納迪尼說，郵輪其實是美食家的天堂，從小吃、開胃菜、精緻套餐、消夜，不僅口味多樣，自助餐廳更是全天開放。到訪每個港口，還可以下船品嘗當地美食。他強調，船上船下的美食連線，到假期結束時，旅客絕對鼓腹而歸。

迷思三、「郵輪缺乏隱私」。納迪尼說，船上有很多地點可供獨處，例如泳池周圍、圖書館、艙房的私人陽台，而且很安靜。即使小型或中型的遊輪亦然。每晚還有輕柔的海浪聲陪伴住客入睡。

迷思四、「搭郵輪難免暈船」。納迪尼說，原本就會暈船的人必定會擔心這一點，但「郵輪的設計目的之一就是減少海浪帶來的波動感」；再者，人體有很好的適應能力，登船一到兩天之後大多都能進入狀況。就算真的發生暈船問題，所有郵輪必定備有暈船藥物。

迷思五、「郵輪就是不適合我」。納迪尼聲稱，海上假期適合每一個人嘗試，獨來獨往的探險者、熱情的冒險家、沙發馬鈴薯，都能找到專屬樂趣，而且可以自由選擇，郵輪巡航精選地理人文風貌提供視覺饗宴，船上也有健身課程、電影放映、主題派對、專家沙龍等等，多采多姿且隨心所欲。