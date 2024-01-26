一刀難求，門診病患爆滿，政商名流指定動刀醫師！三重宏仁醫院新院區落成，特聘前榮總骨科主任張明超擔任院長，他是國際知名的脊椎微創手術權威，更是陽明大學醫學院的部定教授，論文及專利發明無數，在最新醫療儀器的協助下，將組成近十位骨科專科醫師團隊，迅速提升宏仁醫院的技術，打造以骨科聞名的「小榮總」，鄉親不用舟車勞頓排隊，就能享受比照教學醫院等級的水平。

國防醫學院畢業的張明超，行醫至今超過40年，曾兩度赴美進修鑽研，累積出頂尖的脊椎微創技術，他認為科技一日千里，醫生的微創技術更要與時俱進，因此他不斷精益求精，定期發表期刊論文，逐步成為國內脊椎微創手術權威。

憑藉著醫術精湛，張明超榮總門診病患人數爆滿，除了中南部病患北上求診，不少政商名流慕名指定他動刀，甚至還有其他醫院不敢也不願開刀的病患來求助，排隊等候人數超過半年以上，幾乎到了「一刀難求」地步，熱門程度由此可知。

張明超榮總退休消息傳出，立即獲得各大醫院爭相邀約，希望借重他的醫術長才，最後在三重宏仁醫院副院長朱正義三顧茅廬，他接下院長重擔，全力提升宏仁醫院的醫療技術。

「打造三重宏仁醫院成為『小榮總』！」張明超說，地區醫院過去包山包海，未來將朝向專科與次專科發展，除了聘用優秀的骨科、腸胃科、泌尿科、心臟等專科醫生，更將斥資數千萬添購硬體設施，完全比照甚至超越教學醫院規格。

除新院區建築採用高規格耐震係數外，宏仁購置教學醫院等級精密儀器，包括最新MRI磁振造影、電腦斷層攝影、全國第一家開刀房4K解析度影像設備及3D電腦導航等手術設備，可說是全台灣首屈一指的最新儀器。

張明超強調，宏仁醫院的用心相信大家都會看到，在專業醫師與高品質儀器搭配下，大家不用到台大、長庚、榮總大排長龍，在三重就能享受快速、方便、高品質的醫療照護。